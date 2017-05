Ariana Grande heldur styrktartónleika fyrir fórnarlömb Manchester árásarinnar – Þessar stjörnur koma fram

Ariana Grande mun snúa aftur til Manchester til að halda styrktartónleika fyrir fórnarlömb hryðjuverkarárásarinnar í Manchester. Árásin átti sér stað á tónleikum hennar í Manchester Arena þann 22. maí. Undir lok tónleikanna sprengdi Salman Abedi, 22 ára, sig sjálfan upp með þeim afleiðingum að 22 aðrir létust og 59 særðust. Þetta var mannskæðasta hryðjuverkaárás í Bretlandi frá sprengjuárásunum í London árið 2005 þar sem 56 manns létust. Hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið lýstu yfir ábyrgð á árásinni.

Ariana Grande hefur lýst yfir mikilli sorg og sagðist á Twitter vera miður sín og orðlaus vegna árásarinnar. Hún ætlar að halda tónleika til styrktar fórnarlömbum árásarinnar. „One Love Manchester“ tónleikarnar verða haldnir 4. júní í Emirates Old Trafford Cricket Ground. Ariana Granda kemur fram ásamt Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Katy Perry, Take That, Usher og Pharrel Williams.

Þau sem voru á tónleikunum í Manchester fá fría miða á tónleikana og hefst venjuleg miðasala á fimmtudaginn. Tónleikarnir verða í beinni útsendingu á BBC Television, BBC Radio og Capital Radio Networks. Það verður einnig hægt að horfa á tónleikana á netinu samkvæmt E! News, en það er ekki komið á hreint í gegnum hvaða miðil það verður. Við munum láta ykkur vita um leið og það er ljóst.

Allur ágóði tónleikanna rennur til We Love Manchester Emergency Fund. Ariana Grande skrifaði opið bréf sem hún deildi á samfélagsmiðlunum sínum:

„Við ætlum ekki hætta eða lifa í ótta. Við ætlum ekki að láta þetta skipta okkur í fylkingar. Við ætlum ekki að leyfa hatri að vinna. Okkar viðbrögð við þessu ofbeldi eru að koma saman, hjálpa hvert öðru, elska meira, syngja hærra og vera vingjarnlegri og gjafmildari en við vorum áður. Tónlist á að græða okkur, koma okkur saman og gera okkur hamingjusöm… Við ætlum að halda áfram að heiðra þau sem við misstum, ástvini þeirra, aðdáendur mína og alla sem urðu fyrir áhrifum af þessum harmleik. Þau munu vera í huga mínum og hjarta mínu alla daga og ég mun hugsa um þau svo lengi sem ég lifi.“

Skrifaði Ariana Grande. Hún hefur aflýst Dangerous Woman tónleikaferðalaginu sínu eins og er.

Sjá einnig: