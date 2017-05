Kristínu Helgu finnst þörf á opnari umræðu um kynferðisofbeldi: „Ég mun aldrei fyrirgefa honum en ég lærði að lifa með þessu“ – Seinni hluti

Katy Perry og Nicki Minaj sameina krafta sína í nýju lagi „Swish Swish.“ Í laginu skjóta þær föstum skotum á ónefndan aðila og samkvæmt slúðurmiðlum vestanhafs gæti verið að skotunum sé miðað að Taylor Swift. Það má rekja upphaf illdeilna Katy Perry og Taylor til ársins 2013 þegar dansarar Taylor yfirgáfu tónleikaferðalag hennar til að dansa með Katy Perry. Taylor gerði síðan lagið „Bad Blood“ um Katy Perry árið 2014. Í september 2014 tísti Katy „Watch out for the Regina George in sheep‘s clothing“ sem margir litu á sem andsvar við laginu. Í fyrsta erindi „Swish Swish“ syngur Katy: „From a… Lesa meira