Rök fyrir því að Rachel og Joey úr Friends hefðu átt að enda saman

Við ætlum að byrja á því að vara við því að í þessari færslu eru „spoilers“ fyrir þá örfáu einstaklinga sem hafa ekki séð Friends. En ef þú hefur ekki séð Friends, þá er kominn tími til!

Hver man ekki eftir óvæntu ástarævintýri Rachel Green og Joey Tribbiani sem fáir gátu spáð fyrir. Margir aðdáendur voru vonsviknir og sumir hafa gengið svo langt að segja að þetta hafi verið versta fléttan í Friends.

Rennum fljótlega yfir sögu Joey og Rachel. Joey játaði ást sína til Rachel meðan hún var ófrísk af barni Ross. Joey hafði þá verið hrifinn af henni í dágóðan tíma, en Rachel leið ekki eins. Seinna í þáttunum hins vegar byrjar hún að vera hrifin af honum og hann finnur út úr því í Barbados. Þau kyssast og ætla að reyna að láta sambandið virka. Það endaði hins vegar snögglega þar sem þeim tókst ekki að eiga kynferðislegt samband án vandræða, en þau voru allt of góðir vinir til að „taka sambandið á næsta stig.“ Það leið ekki að löngu þangað ástarævintýrið gleymdist, sagan hélt áfram og endaði með að Ross og Rachel tóku saman aftur eftir að hún hætti að fara til Parísar.

Við þessi sögulok voru flestir sáttir, enda var sambandið á milli Ross og Rachel búið að vera viðburðaríkt, spennandi, dramatískt og í gegnum allar seríurnar var alltaf sú spurning í loftinu hvort þau myndu enda saman eða ekki.

En það eru ekki allir á sama máli og hefur einn Twitter notandi fært ansi heillandi rök fyrir því að Rachel hefði átt að enda með Joey. Claire Willett, eða @kaneandgriffin, gerði það í hundrað tístum, sem hægt er að skoða hér fyrir neðan, en við ætlum að fara yfir nokkur aðalatriði rökfærslu hennar.

Í fyrsta lagi: „Ross sá aldrei Rachel sem vin, en Joey gerði það.“

Claire nefnir að vinátta Joey og Rachel var platónísk og Joey studdi alltaf vinkonu sína. Eins og þegar hann bauð henni að búa hjá sér þegar hún var ófrísk.

Hins vegar gat Ross ekki komist yfir það að Rachel væri með öðrum karlmanni. Þó svo að það væri bara vinur hennar eftir að sambandi þeirra lauk (munið þið ekki eftir Mark?). Að sögn Claire er það vegna þess að í huga Ross, var hún bara hans.

Í öðru lagi: „Rachel verðskuldaði einhvern sem skildi af hverju starfsferillinn var henni mikilvægur.“

Claire nefnir þar dæmi eins og þegar Ross kom með nestiskörfu í vinnuna til hennar og var sífellt að trufla hana. Eða þegar hann hvatti hana til að taka ekki frábæra vinnu í París.

Að lokum: „Joey og Rachel gera hvort annað betra, Ross og Rachel gera hvort annað verra.“

Hér fyrir neðan má svo sjá tístin í heild sinni.

Hvað segja lesendur? Átti Rachel að enda með Ross eða Joey? Eða átti hún kannski bara að vera einhleyp áfram, fljúga til Parísar og lifa æðislegu lífi?