Scott Disick hefur verið upptekinn síðustu fimm daga – Er Sofia Richie nýja stúlkan í augnablikinu?

Scott Disick hefur verið heldur betur upptekinn síðustu fimm daga, en hann hefur sést eiga notalegar og „rómantískar“ stundir með að minnsta kosti sex konum. Sú fyrsta sem hann sást með í vikunni var nítján ára leikkonan Bella Thorne. Bleikt greindi frá því að þau fóru saman á Cannes kvikmyndahátíðina á miðvikudaginn. Heimildarmaður E! News sagði Scott hafa farið með Bellu til Frakklands einungis til að fara í taugarnar á fyrrverandi kærustu sinni og barnsmóður Kourtney Kardashian en hún var einnig stödd í Cannes.

Scott og Bella sáust kela í sólinni og skemmta sér, en næsta dag var komin ný stúlka í arma hans. Það var Chloe Bartoli, sama kona og hann sást með nokkrum dögum áður en Kourtney hætti með honum 2015.

Daginn eftir sást hann með fyrirsætunni Ellu Ross og breska bloggaranum Maggie Petrove.

Á laugardaginn sást hann kyssa brúnhærða konu en ekki er vitað hver hún er.

Nú eru komnar á kreik sögusagnir um að stúlkan sem Scott hefur áhuga á í augnablikinu sé engin önnur en hin átján ára gamla Sofia Richie. Sofia er dóttir stórsöngvarans Lionel Richie og fyrrverandi kærasta Justins Bieber.

Það sást til þeirra saman á snekkju nálægt Cannes. Hann lyfti Sofiu upp og hélt á henni. Hann sást einnig kitla hana á meðan hún lá á bakinu. Sofia Richie hefur tjáð sig um samband sitt við Scott á Twitter og neitar að eitthvað rómantískt sé á milli þeirra.

Just so everyone can get their panties out of their asses, Scott and I are just homies #relax

— Sofia Richie (@sofiarichie) May 28, 2017