Stjörnumerkin: Hvaða merki mynda bestu vináttusamböndin?

Leikaraparið Kirsten Dunst og Jesse Plemons eiga von á sínu fyrsta barni og brúðkaup er líka á dagskrá á nýju ári. Dunst staðfesti í viðtali við US Weekly í september að þau væru að undirbúa brúðkaup næsta vor, sem fram fer í Austin í Texas. Og samkvæmt heimildum er barn á leiðinni líka á nýju ári. Dunst vakti athygli fyrst og vann til fjölda verðlauna 12 ára gömul fyrir hlutverk sitt í Interview with the Vampire árið 1994, síðan hefur hún leikið í Spiderman 1-3, Jumanji og Eternal Sunshine of the Spotless MInd til að nefna nokkrar. Plemons er meðal… Lesa meira